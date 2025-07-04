Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nakil Ambulans ekipleri yaz sezonuyla birlikte sahillerde görev almaya başladı. KOSKEM ile birlikte çalışan ekipler, vatandaşlara güvenli bir tatil ortamı sağlamak adına var güçleriyle çalışıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde sağlık hizmetlerini devreye aldı. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile ortak yürütülen çalışmada, Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere birçok sahilde görev yapan sağlık ekipleri, vatandaşlara güvenli bir tatil ortamı sağlıyor.

6 SAHİL EKİBİ 7/24 GÖREVDE

Sahil görevinde 3 ambulans ve 3 sağlık personelinden oluşan ekibler görev alıyor. Belirlenen bölgelerde hafta içi ve hafta sonu hizmet veren ekipler; suda boğulma, yaralanma, güneş çarpması gibi acil durumlara olay yerinde hızlı müdahale gerçekleştiriyor. Gerekli durumlarda hastalar, sağlık kuruluşlarına transfer ediliyor.

Sahil sağlık hizmetlerinde ambulans ve personel dağılımı belirlenen bölgelerde yoğun şekilde devam ediyor. Kandıra ilçesindeki Cebeci ve Kumcağız bölgelerinde haftanın 7 günü birer ambulans görev yaparken, Bağırganlı, Sarısu ve Seyrek bölgelerinde de haftanın her günü bir ambulans hizmet veriyor. Darıca Bayramoğlu, Karamürsel Altınkemer ve Kandıra Kerpe Miço bölgelerinde ise haftanın 7 günü birer sağlık personeli görev alarak vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

YAZ SEZONUNA ÖZEL HİZMET

KOSKEM’in belirlediği çalışma saatlerine göre sahil ekipleri hafta içi 10.00–18.00, cumartesi günleri 10.00–19.00 ve pazar günleri 09.00–18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Nakil Ambulansı Birimi ise 28 ambulans ve 124 personel ile 7/24 hizmet sunmaya devam ediyor.

15 Haziran 2025’te başlayan sahil görevi süresince şu ana kadar 51 hastaya ilk müdahale yapıldı. Müdahale edilen vakalar arasında yanık pansumanları, bayılmalar, yumuşak doku zedelenmeleri, sıcaktan etkilenmeler ve trafik kazaları yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Nakil Ambulansı ekipleri, sahillerde boğulma vakalarında öncelikle kişinin durumunu hızlıca değerlendiriyor. Herhangi bir vakada sağlık ekipleri, kişinin nefes alıp almadığını ve bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol ediyor. Hafif tıkanıklık durumunda kişi öksürmeye teşvik edilip izlenirken, tam tıkanıklık halinde acil müdahale uygulanıyor.

Ekipler, oksijen ve solunum desteği gibi gerekli tıbbi müdahaleleri yaparak hastayı en yakın sağlık kuruluşuna sevk ediyor. Bu müdahaleler, Büyükşehir personeli tarafından hayat kurtarmada zamanın kritik olduğu bilinciyle titizlik ve koordinasyon içinde gerçekleştiriliyor.