Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak amacıyla 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde 7 bin 500 adet CTP (Camelyaf Takviyeli Polyester) yol kenar dikmelerinin montajını tamamladı. Yolların daha görünür hale gelmesini hedefleyen bu çalışma ile sürücüler daha güvenli bir ulaşım ağına kavuşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülere daha güvenli bir ulaşım ağı sunmak amacıyla kent genelinde CTP (Camelyaf Takviyeli Polyester) yol kenar dikmelerinin montaj çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli'nin muhtelif noktalarında 2026 yılının ilk 6 ayında 7 bin 500 adet CTP yol kenar dikmesinin montajı gerçekleştirildi.

Yol hattının belirlenmesi ve gece-gündüz trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde 7 bin 500 CTP montajı yapıldı. İlk etap çalışmalar tamamlandığında bu sayı 15 bine ulaşacak.

GECE YOLCULUĞUNDA REHBER OLUYOR

Özellikle gece sürüşlerinde ve olumsuz hava koşullarında yol güzergâhının daha net algılanmasına katkı sağlayan uzun ömürlü ve çevre dostu CTP yol kenar dikmeleri, yüksek reflektif özellikleri sayesinde sürücülere önemli bir yönlendirme desteği sunuyor.

Esnek yapısı sayesinde çarpma ve darbelere karşı yüksek performans gösteren CTP yol kenar dikmeleri yol kenarlarını daha belirgin hale getiriyor. Böylelikle trafik güvenliğinin artırılması ve olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.