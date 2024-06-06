Başkan Büyükakın, yıkılan vergi dairesinin bulunduğu alana otopark yapılmayacağını, park olarak kullanılacağını, Sörler Okulu’nun restore edileceğini açıkladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sörler Okulu’nun önünde bulunan ve yıkılan eski vergi dairesinden boşalan alanla ilgili alınan kararı açıkladı. Bölge esnafının otopark talebi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, “Ancak geldiğimiz noktada bu alanın otopark olarak değil de açık alan olan kullanılmasına karar verdik” dedi. Başkan Büyükakın, kamulaştırma ile bölgeye ayrıca otopark yapacaklarını, esnafın ve vatandaşların bu ihtiyacını karşılayacaklarını vurguladı. Tepecik Mahallesi’ndeki eski vergi dairesi binası, ağır hasarlı olduğu için 2022 yılında boşaltılmış ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı tamamlanmıştı.

BÖLGE ESNAFI OTOPARK OLMASINI İSTEDİ

Kocaeli’nin önemli tarihi mekanlarından biri olan Sörler Okulu’nun kaderini belirleyecek açıklamayı da Başkan Büyükakın yaptı. Kent kamuoyunun merakla beklediği açıklamayı eski vergi dairesinin bulunduğu alanda yapan Başkan Büyükakın, binanın yıkılmasından bu yana alanla ilgili tartışmaların devam ettiğini söyledi. Özellikle bölge esnafının yoğun otopark talebinin olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Yer altına inmenin bir takım zorlukları vardı. Tarihi mekan olması nedeniyle Anıtlar Kurulu ile görüşüldü. Anıtlar Kurulunun kabul edeceği bir proje yazıldı. Tarihi okulun da restore edilmesi ve kültür amaçlı fonksiyon yüklenmesini düşünüyoruz. Kütüphane olarak kullanılması için de Kültür Bakanlığının çalışması devam ediyor” dedi.

KADINLARIN TALEPLERİ DİKKATE ALINACAK

Başkan Büyükakın, “Arkadaşlarımız otoparkı başka bir alanda yapmaya çalışıyorlar. Burada ise bir açık alan bırakarak çalışma yapılacak. Çok büyük maliyetleri olmadan bir meydan olarak kullanılacak. Buraya gelecek insanlara hizmet edecek bir mekan haline gelecek. İmar değişikliğini askıya alacağız ve açık alan düzenlemesi yapacağız. Bu alan bölgeye hareketlilik getirecek, meydan, çay bahçesi olarak kullanılacak. Kadınların taleplerini dikkate alarak çalışma yapacağız. Biliyorsunuz hemen bir alt cadde Cumhuriyet Bulvarı. Biz burayı Cumhuriyet Bulvarı’nın devamı olacak bir mekan olarak planlayacağız” şeklinde konuştu.