İHH Kocaeli Şubesi ile Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası temsilciliklerinin ortak düzenlediği 'Yetim Gecesi', Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilen gelir, Bangladeş'te yapılacak Kocaeli Yetimhanesi'ne aktarılacak.

KOCAELİ (İGFA) - İHH Kocaeli Şubesi'nin dört ilçe temsilciliğiyle birlikte düzenlediği 'Yetim Gecesi', Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı. Salonun tamamen dolduğu programı birçok katılımcı ayakta takip etti.

Gecede ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu sahne alırken, Prof. Dr. Halis Aydemir ve İHH Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Reşat Beşer de konuşmalarıyla etkinliğe katkı sundu. İlçe Kadın Kolları tarafından kurulan Hayır Çarşısı da büyük ilgi gördü.

Açılış konuşmasını yapan İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, İHH'nın dünya genelindeki yetim çalışmalarına dikkat çekerek, 'Yetimlere sahip çıkmak bir yardım faaliyeti değil, insanlık görevidir. Bangladeş'te yapılacak yetimhane bu duyarlılığın önemli bir adımı olacak' dedi.

Konuşmasında manevi duyarlılığa vurgu yapan Prof. Dr. Halis Aydemir, 'Bir toplumun vicdanı, yetimine sahip çıkmasıyla ölçülür. Bu birliktelik hepimiz adına umut verici' ifadelerini kullandı. İHH Başkan Yardımcısı Reşat Beşer ise himayelerinde bulunan yüz binlerce yetime dikkat çekerek, 'Her yetim bizim için bir emanettir. Bu gece sorumluluğumuzu daha da güçlendirdi' dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de programda söz alarak, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İlçe temsilcileri de geceye emek veren gönüllülere, kadın kollarına ve Genç İHH mensuplarına teşekkür ederek desteklerin projenin ilerleyişine büyük katkı sunduğunu belirtti.

Gece boyunca yapılan bağış çağrıları yoğun karşılık bulurken, katılımcılar Hayır Çarşısı'ndan alışveriş yaparak ve bireysel bağışlarla destek oldu. Program sonunda düzenlenen çekilişte iki kişiye umre ziyareti hediye edildi.

İHH yetkilileri, Bangladeş'te kurulması planlanan Kocaeli Yetimhanesi'nin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek geceye katkı sunan tüm gönüllülere teşekkür etti.