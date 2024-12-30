İzmit Belediyesi, yeni yıl coşkusunu şehrin kalbine taşıyarak vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşatıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yılbaşı etkinlikleri kapsamında belediye meydanında düzenlediği yılbaşı etkinlikleri ile vatandaşlara unutulmaz günler yaşatıyor. Belediye meydanında kar küresi, dev yılbaşı ağacı, dilek kutuları, satış stantları ve eğlenceli animasyon etkinlikleri ve İzmit Belediyesi Bando Ekibi ile vatandaşlara renkli anlar yaşatmaya devam ediyor.

VATANDAŞLAR DAVETLİ

Yeni yıla sayılı zamanlar kala İzmit Belediyesi meydanında etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında vatandaşlara patlamış mısır, pamuk şeker, kek, limonata ve sıcak çorba ikramında bulunuldu. Etkinlikler, yılın son günü olan 31 Aralık’ta saat 18.00’de sona erecek. İzmit Belediyesi tüm vatandaşları, Belediye Meydanı’ndaki programa davet etti.