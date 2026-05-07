İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan İzmir Oda Orkestrası, dünyaca ünlü sanatçılar Jana Kuss ve William Coleman'ı sanatseverlerle buluşturdu. Oda müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in önemli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, bu akşam İzmir Oda Orkestrası'nın özel konserine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki merkezde büyük salonda saat 20.00'de başlayan konsere, bugün başlayan ve iki gün sürecek Uluslararası İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı davetlilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Konserin solistleri, 1991 yılında Berlin'de kurulan saygın Kuss Quartetin birinci keman sanatçısı Jana Kuss ile viyola sanatçısı William Coleman oldu. Oda müziğinin seçkin eserlerinden oluşan özel repertuvar sanatseverlerle buluştu.

William Coleman liderliğinde gerçekleştirilen konser, kısa bir arayla iki bölüm halinde sahnelendi. Konserin başlangıcında izleyicilere çevirmen aracılığıyla seslenen Jana Kuss, icra ettikleri eserler hakkında bilgi vererek davete katılan sanatseverlere teşekkür etti.

Yaklaşık 50 dakika süren ilk bölümün ardından William Coleman, repertuvardaki eserlerin hikâyeleri ve ait oldukları dönemlere ilişkin kısa bilgiler paylaştı. Yaklaşık 40 dakika süren ikinci bölümde ise İzmir Oda Orkestrası sanatçılarının uyumu ve performansı dikkat çekti. Jana Kuss ile William Colemanın sahnedeki güçlü birlikteliği, geceyi İzmirli sanatseverler için unutulmaz bir müzik deneyimine dönüştürdü.