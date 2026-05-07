BURSA (İGFA) - Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yıldırım'da coşkuyla kutlandı. Karaağaç Mahallesi Temenyeri Parkı'nda düzenlenen Yıldırım Belediyesi Geleneksel Hıdırellez Şenliği'ne her yaştan ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Hıdırellez geleneklerinin yaşatıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu pekişti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da şenliğe katılarak vatandaşların Hıdırellez coşkusuna ortak oldu.

Başkan Yılmaz, program kapsamında bir araya geldiği Yıldırımlılar tarafından yoğun sevgiyle karşılandı. Başkan Yılmaz, vatandaşlarla hem sohbet etti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

KÜLTÜRÜMÜZÜN AYRILMAZ PARÇASI

Renkli görüntülere sahne olan şenlik, Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla şölen havasına dönüştü. Başkan Oktay Yılmaz ve şenliğe katılan ilçe halkı, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı.

Hıdırellez coşkusu, düzenlenen konser programlarıyla doruğa ulaştı. Şenlik alanını dolduran Yıldırımlılar, müzik eşliğinde eğlenerek Hıdırellez ruhunu doyasıya yaşadı.

Başkan Oktay Yılmaz da çalan oyun havalarında vatandaşlara eşlik etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Hıdırellez kadim kültürümüzün en önemli geleneklerindendir. Hıdırellez, sadece baharın gelişi değil; umutların tazelendiği, dostlukların pekiştiği çok özel bir gündür. Kültürümüzün ayrılmaz parçası haline gelen baharın habercisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez Bayramını kutluyorum' dedi.