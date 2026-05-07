İstanbul Maltepe Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle sağlıklı yaşlanmayı ve aktif yaşama devam etmeyi destekleyen 'Altın Çağda Okul' atölye çalışması gerçekleştirildi.
İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Yeditepe Üniversitesi'yle ortaklaşa eğitim çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Begüm Kırık ve Yeditepe Üniversitesi Geriatri Hemşireliği öğrencileri, Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi üyeleriyle bir araya geldi.
Atölyede 50 yaş üstü katılımcıların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarını destekleyen öğrencilerin ise katılımcılarla etkili iletişim kurma ve terapötik ilişki geliştirme becerilerini güçlendiren çalışmalar yapıldı.