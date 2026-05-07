Keçiören Belediyesi ve TMMOB destekli Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması'nın ödül töreni, Başkan Dr. Mesut Özarslan ev sahipliğinde yapıldı. 153 projenin yarıştığı etkinlikte profesyonel ve öğrenci kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenen 'Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması'nın kolokyum ve ödül töreni, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tasarım dünyasının yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya Türkiye'nin farklı üniversiteleri ve dünyanın çeşitli şehirlerinden toplam 153 proje başvurusu yapıldı. Başvuruların 116'sı profesyonel, 37'si ise öğrenci kategorisinde değerlendirildi. Jüri incelemeleri sonucunda profesyonel kategoride 3 eşdeğer ödül, 3 mansiyon ve 4 satın alma ödülü verilirken, öğrenci kategorisinde ise 10 proje ödüle layık görüldü.

Törene ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuşmasında hizmet odaklı belediyecilik anlayışına vurgu yaptı. Başkan Özarslan, 'Rant sağlayan değil, halka hizmet eden projeler üretmek istiyoruz. Keçiören'i ileriye taşıyacak, kültürel değerlerle bütünleşen yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.

Yarışmanın jüri başkanlığını Melike Altınışık üstlenirken, jüri üyeleri arasında akademisyenler ve alanında önemli mimarlar yer aldı.

Programda söz alan jüri üyeleri, değerlendirme sürecinin şeffaf ve titiz şekilde yürütüldüğünü belirterek, yarışmanın kent vizyonuna katkı sağlayacak nitelikli fikirleri ortaya çıkardığını ifade etti.

Program sonunda ödül kazanan tasarımcılara ödülleri takdim edilirken, jüri üyelerine de teşekkür plaketi ve çiçek sunuldu.