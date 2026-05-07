Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, 2026'nın ilk dört ayında kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Veriler, hem sahadaki kontrolün arttığını, hem de sahiplenme bilincinin güçlendiğini ortaya koydu.

DENİZLİ (İGFA) - Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlayan tesis, bakımdan tedaviye, eğitim çalışmalarından, serbest gezi parkurları ve dinlenme alanlarına kadar birçok yönüyle Türkiye'ye örnek oluyor.

Tesiste 2026 yılının ilk dört ayında kısırlaştırma çalışmaları önemli ölçüde hız kazandı. Kısırlaştırılan kedi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 853'ten 1283'e yükselirken, köpek sayısı yüzde 43 artışla 1361'e ulaştı.

Toplam kısırlaştırma sayısı ise yüzde 46 artarak 2644 oldu. Yıllık ortalamalara bakıldığında da artışın sürdüğü görülüyor. 2024 yılında aylık ortalama 211 olan toplam kısırlaştırma sayısı, 2026'da 662'ye çıkarak yüzde 214'lük artış kaydetti.





SAHİPLENDİRMEDE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA



Sahiplendirme çalışmalarında ise çok daha çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. 2025'in ilk dört ayında 204 olan toplam sahiplendirme sayısı, 2026'da yüzde 136 artışla 482'ye yükseldi.

Özellikle köpek sahiplendirmelerinde yaşanan yüzde 235'lik artış (86'dan 288'e) dikkat çekerken, kedi sahiplendirmeleri de yüzde 64 artışla 194'e ulaştı. Aylık ortalamalarda da artış sürerken, toplam sahiplendirme sayısı 2026'da 121'e çıkarak önceki yıllara göre yüzde 38 yükseldi.



REHABİLİTASYON ARTIYOR, İHBARLAR AZALIYOR



Rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı artışını sürdürürken, ekiplerin müdahale ettiği ihbar sayısında düşüş yaşandı. 2026'nın ilk dört ayında ihbar sayısı yüzde 40 azalarak 9215'ten 5491'e geriledi.

Yıllık ortalamada ise düşüş yüzde 53'e ulaştı. Bu tablo, sahadaki sorunların daha hızlı ve planlı şekilde çözüldüğüne işaret ediyor.





BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM KURUYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, elde edilen verilerin sahadaki karşılığını net bir şekilde gördüklerini belirterek, 'Amacımız yalnızca geçici çözümler üretmek değil, sokak hayvanları konusunda kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem kurmak. Kısırlaştırma çalışmalarımızı artırarak kontrolsüz çoğalmanın önüne geçiyoruz. Aynı zamanda sahiplendirme kampanyalarımızla can dostlarımızı sıcak yuvalarla buluşturuyoruz. Elde ettiğimiz bu veriler, doğru yolda olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.