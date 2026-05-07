Ordu'da yaklaşık bir haftayı aşkın süredir etkili olan yağışlar sonrası ırmak ve derelerden denize akarak dalgaların etkisiyle kumsallara vuran taş, ağaç, toprak gibi atıklar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerde etkili olan yoğun yağışların ardından temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yağışların ardından sahada gece gündüz çalışan Parklar ve Bahçeler Dairesi ekipleri kumsallarda ve dere ağızlarında yoğun mesai harcıyor.

EKİPLER KUMSALLARI PIRIL PIRIL YAPIYOR

Sağanak yağışlarla ile birlikte yağmur sularının getirdiği ağaç, taş, toprak gibi atıklar kumsallarda kirliliğe yol açtı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kirliliği ortandan kaldırmak amacıyla sahil bandında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kıyı şeridindeki ilçelerde bulunan kumsallarda temizlik çalışmasına devam eden ekipler, kumsalları pırıl pırıl yapıyor.