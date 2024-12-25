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Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Topçular Mahallesinde yapılan çalışmada yaklaşık olarak 1800 ton asfalt kullanıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, mahallelerde yenileme çalışmalarına devam ediyor. Topçular Mahallesinde elektrik altyapı kazısı sonrası oluşan yolda tahribatı önlemek adına yaklaşık 3 KM’lik asfalt yama çalışması yapıldı. Gerçekleşen çalışmada 1800 ton asfalt kullanıldı. Ekiplerin çalışmaları kentin diğer bölgelerinde de devam edecek.

Kaynak: igf