Büyükşehir, İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi ile Kandıra ilçesi Tatarahmet Mahallesini birbirine bağlayan köprüyü yeniliyorKOCAELİ(İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi ile Kandıra ilçesi Tatarahmet Mahallesini birbirine bağlayan grup yolu üzerindeki Tatarahmet Köyü Köprüsünü sil baştan yeniliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, mevcut köprünün yoğun yağışlardan dolayı hasar görmesiyle ihtiyaç duyulan yeni köprüyü en kısa zamanda bölgeye kazandıracak. Taşıyıcı sistemlerinde zarar meydana gelen ve yıkılma tehlikesi bulunan mevcut köprü Büyükşehir ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 21 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde betonarme prefabrik kirişli olarak planlanan yeni köprünün yapımı ihale sürecinin ardından hemen başlayacak.

GENEL SEKRETER BARAÇLI BİLGİ ALDI

Birçok köyün bağlantısını sağlayan ve risk altında olan köprüyü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı yerinde inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman’ın da yer aldığı incelemede Genel Sekreter Baraçlı, yeni köprünün en kısa süre inşa edilmesi için ilgili teknik ekibe talimat verdi.