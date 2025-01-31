Kocaeli Büyükşehir tarafından hayata geçirilen, yeşilin bol miktarda yer bulduğu Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1.Etabı’na ilgi her geçen gün artıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yılda hizmete sunulan Başiskele Seymen Millet Bahçesi’nin 1. Etabı bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Yeşilin bol olduğu vizyon projeyi herkes çok beğendi.

YENİ YILLA BİRLİKTE HİZMETE ALINMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği birbirinden önemli yatırımlarla şehre değer katmaya devam ediyor. Yeni yıla da yeni ve vizyon projelerin tanıtımı ile giren Büyükşehir, bu kapsamda Başiskele’de önemli bir yatırımı vatandaşların hizmetine sundu. Başiskele’de doğayla iç içe, huzurlu vakit geçirmek için ideal bir ortam sunan Seymen Millet Bahçesi’nin 1. Etabı, yeni yılın ilk günlerinde hizmete alındı. 120 dönüm alanı kapsayan Seymen Millet Bahçesi’nin 1. Etabı, kısa sürede vatandaşların uğrak noktası oldu.

YEŞİLLE DONATILAN ALAN UĞRAK MEKAN OLDU

Hizmete alınmasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçen Başiskele Seymen Millet Bahçesi’nin 1. Etabı hem yürüyüş yapanlar hem de aileleri ile birlikte keyif dolu vakit geçirmek isteyenler için ilk durak olmaya başladı. Sessiz, huzur dolu ve güven içerisinde bir ortam arayanlar yeşille donatılan Seymen Millet Bahçesi’ne gelerek diledikleri gibi vakit geçiriyor. Çocuklar oyun gruplarında birbirleri ile keyif dolu anlar yaşarken, gençler de spor alanlarında dinçte kalmak adına egzersiz yapıyor. Dileyen vatandaşlar da yeşille donatılmış bu özel mekanda kendileri için oluşturulan alanlarda yürüyüş yapıyor. Hem küçükler hem de büyükler Seymen Millet Bahçesi’nde kendileri için bir şeyler bulabiliyor.

“VATANDAŞLARIMIZ GÜZEL VAKİT GEÇİRİYOR”

Büyükşehir’in yatırımını çok beğendiklerini ve ilginin her geçen gün arttığını belirten Başiskele İlçesi Körfez Mahalle Muhtarı Nihat Ala, “Vatandaşlarımız yeni yapılan Millet Bahçemize adeta akın ediyor. İlçemizde bir sahilimiz vardı. Vatandaşlara yetmiyordu. Vatandaşlarımızdan gelen talep yeni alanlardı. Seymen Millet Bahçesi’nin hizmete alınması vatandaşlarımızı sevindirdi. Yapılan hizmetlerden dolayı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kış sezonunda olmamıza rağmen vatandaşlarımız buraya akın ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu güneşli geçmesi nedeniyle vatandaşlarımız buraya geldi. Burası her yaşa hitap eden bir alan oldu. Vatandaşlarımız güzel vakit geçiriyor” dedi.

“MUHTEŞEM BİR YER OLDU”

Başiskele İlçesi Damlar Mahalle Muhtarı İsmail Serim ise, “İnsanların sosyal aktivitede bulanacakları, vakit geçirecekleri bir alana ihtiyaç vardı. Büyükşehir Belediyesi bu alanı inşa etti. Seymen Millet Bahçemiz hizmete alındı. Muhteşem bir yer oldu. Sahilimiz artık vatandaşlarımıza yetmiyordu. Seymen Millet Bahçesi vatandaşlarımız için önemli bir yer haline geldi. Park sıkıntısı yok. Doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bir yer. Güneş biraz yüzünü gösterse vatandaşlar alana akın ediyor” ifadelerini kullanarak bu güzel hizmet için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

SEYMEN MİLLET BAHÇESİ

Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1. Etabı’nın toplam büyüklüğü 120 dönüm. 1.Etapta 3 bin metre yürüyüş yolu, bin 500 metre bisiklet yolu, 1 futbol, 2 basketbol ve 1 tenis sahası vatandaşların hizmetinde. Alanda ayrıca mescit, tuvaletler, kamelya, 1.750 metrekare çocuk oyun alanları, fitness alanları, piknik alanları da bulunuyor.