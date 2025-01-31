Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) Başkanı Seçkin Kurt ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Ziyaretin ardından Vali Ergün, Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, meclis üyeleri ve iş insanları ile birlikte, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Artvin’in ticaret ve sanayi potansiyeli ele alınarak, istihdam ve yatırım fırsatlarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.