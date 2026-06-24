Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.