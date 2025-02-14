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Sevgililer Günü El Emeği Pazarı, 10.00 – 22.00 saatleri arasında Arasta Park AVM ve 41 Burda AVM’de, 11.00 – 20.00 saatleri arasında ise Dolphin AVM yanında hizmet verecek.

Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, Engelli Dernekleri, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Derneği ve evinde üretim yapan girişimci kadınların el emeğiyle hazırladığı birbirinden özel ürünleri keşfetmek ve sevdiklerine hediye etmek isteyenler stantlara davetli.

Kocaeli İzmit Belediyesinin Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği El Emeği Pazarı, sevdiklerini el emeği ürünlerle mutlu etmek isteyen tüm vatandaşları stantlara bekliyor KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği El Emeği Pazarı, bugün de vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. 12 Şubat’ta başlayan etkinlik, kadın girişimcileri desteklemek ve el emeğiyle hazırlanan özel hediyeleri alıcılarla buluşturmak amacıyla düzenlendi.