Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaliteli mahsul ve yüksek verim elde edilmesi amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslim modern sera desteği veriyor. Üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla başlatılan 'Seracılığı Geliştirme Projesi' kapsamında talepler alınmaya başlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde tarımın kesintisiz sürmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla birçok destek projesi hayata geçiriliyor. Gübreden tohuma, meyve fidanından küçük ve büyükbaş hayvana kadar çok sayıda tarımsal destekle üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda modern sera desteğini de sürdürüyor.

SERACILIK YAYGINLAŞTIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli genelinde yürütülen 'Seracılığı Geliştirme Projesi' kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslim modern sera kurulumu desteği sağlanacak. Projeyle Kocaeli'de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürünler yetiştirerek gelirlerini artırması hedefleniyor.

MODERN SERACILIĞA GEÇİŞ SAĞLANACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından sıfırdan kurulup üreticilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda ve toplam 512 metrekare alandan oluşacak. Modern seracılığa uygun özelliklerle hazırlanacak seralar sayesinde üreticiler daha kullanışlı ve bakımı kolay sera sistemlerine kavuşacak.

Çiftçiler, havalandırması uygun olmayan eski sistem seralar yerine modern, havalandırması güçlü ve bakımı kolay de-monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak. Kurulan seralar; kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı dayanıklılığı artırarak üretime katkı sağlayacak. Aynı zamanda geniş alanda üretim yapılmasına da imkân sunacak.

Modern sera naylonları 36 aylık kullanım ömrüne sahip olacak. UV+ IR(LD)+EVA katkılı yapısıyla don riskini azaltan sera naylonları, hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutarak ilaçlama ihtiyacını azaltacak. Böylece daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi sağlanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 22 MAYIS

Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli modern sera desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle birlikte 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek. Büyükşehir tarafından kurulacak modern seralar, belirlenen tarihlerde üreticilere hazır şekilde teslim edilecek.