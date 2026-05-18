Bursa PERDER'e konuk olan Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, denetimlerle piyasa dengesinin gözetildiğini söyledi. Başkan Haşim Kılıç, 'Gelişim için her şeye açığız.' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER), Üye İstişare Toplantılarına yenisini ekledi. Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın konuk olduğu organizasyon, yoğun katılımla gerçekleşti. Kent Boringer firması yöneticileri de yeni iş birliklerinin temelini attı.

'HIZLI BİR DÖNÜŞÜM VAR'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Üye İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, 'Her sektör için olduğu gibi perakendede de değişim ve dönüşüm, hızlı şekilde gerçekleşiyor. Bu dönüşüm sürecinde atılım yapmak adına günlük ticari faaliyetlerimiz ile ilgili değerli bürokratları üyelerimiz ile bir araya getiriyoruz. Şehrimize çok kıymetli hizmetleri olan Ticaret İl Müdürümüz Sayın İsmail Aslanlar, denetimlerle ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Biz marketler olarak denetimlere her zaman açığız. Bizimle paylaşılan bilgilerin, rehber niteliğinde olduğunun farkındayız. Bu organizasyonumuzda birçok üyemizin tedarikçisi olan Soyyiğit Grup-Kent Boringer'in yöneticileriyle de yeni iş birliklerini masaya yatırdık. Bürokratlar ve tedarikçilerle üyelerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.

'KURALLI TİCARET KAZANDIRIR'

Bursa PERDER üyelerinin günlük ticaret akışında karşılaştıkları konular ile ilgili sorular yönelttiği Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar da 'Piyasa dengesini sağlamak, tüketicilerin hak ve menfaatini korumak, yasal ticareti desteklemek ve kurallara uyan esnafımızı da korumak adına çalışmalar yapıyoruz. Marketlerdeki denetim mekanizmasını da bu bakış açısıyla işletiyoruz. Ticaretin her alanında varız. Bu bağlamda Bursa PERDER ile gerekli bilgi paylaşımlarını yapıyoruz. Tek amacımız, ticaretin piyasa dengesini bozmayacak şekilde yapılmasını ve gelişmesini sağlamak. Sayın Haşim Kılıç'ın organize ettiği bilgilendirme toplantısı da bu anlamda çok isabetli oldu. Unutmayalım ki kurallı ticaretten herkes kazançlı çıkar.' dedi. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri de Hal Kayıt Sistemi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ YOLDA

Etkinliği Bursa PERDER Üyesi Burvan Toptan ile üstlenen Kent Boringer firmasının Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit ise faaliyetleri hakkında bilgi verirken Bursa ile örnek iş birliklerinin olduğunu ve bunu önümüzdeki süreçte daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi. Pazarlama Müdürü Ceren İnan da ticari işleyiş hakkında sunum yaptı. Sektörel yayın kuruluşu Ortak Alan'ın (ortakalan.org) Kurucu Genel Müdürü Babur Akyol ise platform hakkında sunum yaparken üye olunması durumunda önemli kazanımlar sağlanacağını anlattı.