TÜİK ve Merkez Bankası iş birliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında yüzde 0,3 artarak 85,8'e yükseldi. Gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentilerde iyileşme dikkat çekti.
ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin Mayıs ayı sonuçları açıklandı.
Buna göre, Nisan ayında 85,5 olan tüketici güven endeksi, mayısta yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 seviyesine çıktı.
Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumunu ölçen endeksin yüzde 3,5 düşüşle 71,8'den 69,2'ye gerilediği görüldü.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 0,5 artışla 87,9'a yükseldi.
Ekonomiye ilişkin beklentilerde daha belirgin bir iyileşme yaşandı. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,9 artarak 78,3'ten 81,4'e çıktı.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks ise sınırlı artışla 104,5 olarak kaydedildi.
Açıklanan veriler, tüketicilerin mevcut mali durum değerlendirmelerinde zayıflamanın sürdüğünü, buna karşın gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentilerde kısmi toparlanma yaşandığını ortaya koydu.