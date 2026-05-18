BUTTİM Ticaret Merkezi, 19-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında HOMETEX Ev Tekstili Fuarı kapsamında, ev tekstili sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan organizasyonda yer alacak.

BURSA (İGFA) - Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden profesyonel ziyaretçileri ağırlayan HOMETEX, yüksek katılımı, geniş sergi alanı ve küresel ticaret hacmiyle tekstil sektörünün en güçlü platformları arasında gösteriliyor. Fuar, üretici, ihracatçı ve alıcıları aynı çatı altında buluşturarak uluslararası iş birliklerine zemin hazırlıyor.

BUTTİM, fuar kapsamında 9. Hol - G2-2 stand alanında yer alarak üyelerinin üretim gücünü, ticari kapasitesini ve ihracat potansiyelini dünya pazarlarına tanıtacak.

'HEDEFİMİZ, BUTTİM'İ ULUSLARARASI BİR TİCARET MERKEZİ HALİNE GETİRMEK'

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Demir Varol, fuar katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, BUTTİM Ticaret Merkezi olarak HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nı, ticaret merkezimizi ve bünyemizdeki firmaları dünyaya açmak adına çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Bu tür uluslararası organizasyonların hem firmaların küresel ölçekte görünürlüğünü artırmakta, hem de yeni ticaret kapılarının açılmasına katkı sağlamakta olduğunu belirten Gülten Demir Varol, 'Hedefimiz, BUTTİM'i yalnızca bölgesel değil, uluslararası bir ticaret merkezi haline getirmektir. Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta BTSO ve TETSİAD olmak üzere, KFA Fuarcılık'a teşekkür ediyoruz. Sektörümüzün gelişimi ve ihracat gücümüzün artması adına bu tür iş birliklerini son derece kıymetli buluyoruz. Tüm sektör temsilcilerini, iş dünyasını ve uluslararası ziyaretçilerimizi standımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. BUTTİM olarak kapımız herkese açık; yeni iş birlikleri, güçlü bağlantılar ve verimli görüşmeler için standımıza davet ediyoruz' diye konuştu.