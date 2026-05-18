Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Nisan ayında Türkiye'de kartlı ödeme hacmi 2,56 trilyon TL'ye ulaşırken, temassız ödemeler ve internetten alışverişlerde dikkat çekici artışlar görüldü. Veriler, Türkiye'de kartlı ödemelerde hem işlem adedi, hem de tutar açısından güçlü büyüme trendinin devam ettiğini ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan Nisan 2026 verilerine göre, Türkiye'de toplam kartlı ödeme tutarı 2.559,6 milyar TL'ye ulaştı.

Söz konusu tutarın 2.185,2 milyar TL'si kredi kartlarıyla, 366,8 milyar TL'si banka kartlarıyla, 7,6 milyar TL'si ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Toplam kartlı ödeme adedi ise 1,83 milyar işlem olarak kaydedildi.

KART SAYILARINDA ARTIŞ

Verilere göre; kredi kartı sayısı 147,6 milyon (yüzde 11 artış), banka kartı sayısı 216 milyon (yüzde 2 artış), ön ödemeli kart sayısı 98,4 milyon (yüzde 3 düşüş) olurken toplam kart sayısı 462 milyon olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

İnternetten kartlı ödemeler 756,9 milyar TL'ye yükselirken, işlem adedi 249,2 milyon olarak kaydedildi ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 oldu.

TEMASSIZ ÖDEMELER HIZLA YAYILIYOR

Nisan ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Temassız ödeme adedi 1,23 milyar, tutarı ise 855 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 51 artış görüldü.