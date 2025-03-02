USTAM projesi kapsamında “İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi” alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli eğitimlerini başarıyla tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, USTAM projesi ile kurum personeline “İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi” verdi. Uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak ücretsiz sunulan eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını alarak profesyonel drone kullanımı konusunda yetkinlik kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitimlere devam ediyor. Bu bağlamda USTAM projesi ile personelinin hızla gelişen drone teknolojisine uyum sağlamalarına olanak tanıdı. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle USTAM projesi kapsamında düzenlenen eğitim programına belediye personeli yoğun ilgi gösterdi. Başvuruları onaylanan kursiyerler, toplam 36 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sürecine katıldı.

Eğitimin teorik kısmında insansız hava araçları (İHA) ve drone teknolojisi hakkında katılımcılara teknik bilgiler aktarıldı. Eğitimde İHA ve drone arasındaki farklar droneların Wi-Fi teknolojisiyle çalıştığı, uzaktan kumanda ile kontrol edilebildiği ve belirli bir mesafeden çekim yapabilen insansız hava araçları olduğu vurgulandı.

HUKUKİ SORUMLULUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Eğitimin devamında “Hava Hukuku ve Sorumlulukları” başlığı altında uçuş izinleri, cihaz kayıt işlemleri ve drone kullanma yetkisi gibi konular ele alındı. Drone kullanım izni alan kişilerin, NOTAM haritasını okuyup kullanabilme becerisine sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca izinsiz ve ehliyetsiz drone uçuşlarının, hapis cezası veya idari para cezası gibi hukuki yaptırımlara yol açabileceği konusunda kursiyerler bilgilendirildi.

USTAM projesi kapsamında düzenlenen eğitim; “Hava Aracı Uçuş Prensipleri”, “Sabit ve Döner Kanatlar”, “Motor Özellikleri”, “Temel Kanunlar ve Tanımlar”, “Kanat ve Pervane Profilleri”, “Cihazlarda Kullanılan Yüklerin Uçuşa Etkisi”, “Ağırlık Merkezi, Meteoroloji Seyrüsefer ve Operasyon” gibi 12 ana başlık çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu teknik eğitimler bakım ve onarım dersi ile sona erdi.

36 saatlik eğitimin sonunda Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde teorik sınav yapıldı. Ardından Kartepe İHL Spor Salonu’nda uygulamalı sınav gerçekleştirildi. Kursiyerler, öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökerek güvenli drone uçuşları gerçekleştirdi.

İHA-1 TİCARİ PİLOT EHLİYETİ İLE ÇALIŞMA ALANLARI

Bu eğitim ve sertifikayı alan kişiler, İHA-1 Ticari Pilot ehliyetini havacılık ve uzay sektörü gibi çeşitli alanlar olmak üzere; hava fotoğrafçılığı, haritalama ve izleme, tarım alanında bitki sağlığı izleme, hasat verimliliği analizi ve tarım ilaçlama, televizyon programları, reklam çekimleri, sinema filmleri ve diğer medya üretimlerinde etkin olarak kullanılabiliyor. Bunun yanında inşaat projelerinde ilerleme takibi, yapım denetimi ve alan analizi, sınır güvenliği, olay yeri analizi ve afet yönetimi, jeolojik araştırmalar veya denizcilik araştırmaları gibi kritik alanlarda etkin şekilde kullanılan İHA’lar ayrıca çeşitli araştırma ve geliştirme projelerinde de tercih ediliyor. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler bu alanlarda yetkinlik kazandı.