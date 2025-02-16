Hizmetleri şehrin en ücra yerlerine kadar götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ufak dokunuşlarla kazaların ve yaralanmaların önüne geçiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutarak yollarda oluşan ve tehlike saçan deformasyonlara müdahale ediyor. Ekipler, yaya ve araç güvenliğini tehdit edebilecek sorunlara hızlıca çözüm üreterek, olası kazaların ve yaralanmaların önüne geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla hizmetlerini kentin her köşesinde hızla ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, gelen talepleri anında değerlendirip, sorunlara hızlı bir şekilde müdahale ediyor, etkili çözümler üretiyor. Hem şehir merkezine hem de kentin en ücra köşelerine kadar uzanan bu çalışmalar, halkın takdirini kazanmak ile birlikte Büyükşehir’in de başarısını pekiştiriyor. Yapılan ufak dokunuşlar, büyük değişimlere katkı sunarken, vatandaşlar da bu hızlı ve etkili hizmetlerden büyük bir memnuniyet duyuyor.

İZMİT D-100 KENARINDAKİ ÇİTLER YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri, çalışmalar kapsamında D-100 karayolunun İstanbul istikameti yan yolda bulunan ve deforme olan çit tellerini yeniledi. Titizlikle yapılan çalışmayla zarar gören tellerin hem yayalara hem de araçlara zarar verme riski ortadan kaldırıldı.

Öte yandan ekipler, İzmit Tepeköy Mahallesi Dr. Ferdi Koçal İlkokulu önünde, yaya geçidinin yakınında yan yatan ve devrilme tehlikesi oluşturan yaya yürüme yolu tabelasına müdahale etti. Tabela direği yerinden çıkarılarak, sağlam bir şekilde yeniden monte edildi. Ayrıca yerinden çıkan esnek şerit ve delinatörler de bu kapsamda yenilendi. Yapılan müdahale ile öğrenci, öğretmen ve velilerin okula ulaşımı daha güvenli hale getirildi. Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik benzer çalışmaları Kocaeli’nin her yerinde özenle yaparak, sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmaya devam ediyor.