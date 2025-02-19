Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat'ta tüm okullar tatil edilirken, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu personeli ile çocukları anaokuluna giden kadınlar idari izinli sayılacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği, soğuk hava ve buzlanma riskine karşı, 20 Şubat 2025 Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin yaşanacağı bildirildi.

https://twitter.com/kocaelivaliligi/status/1892223276870504704