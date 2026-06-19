Çevre ve halk sağlığı odaklı çalışmalarla Kocaeli'de 9 ayrı plajda 'Mavi Bayrak' unvanını koruyan Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki denetim ve hazırlık sürecini tamamladı. Büyük bir turizm potansiyeli taşıyan Kocaeli plajları bu yıl da tatilcilerin gözdesi olacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki sahillerde yürütülen kapsamlı hazırlık çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların yaz aylarını güvenli, temiz ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemeleri titizlikle yerine getirildi.

Ekipler, plaj alanlarında gerekli altyapı kontrollerini gerçekleştirirken, sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları, duş ve soyunma kabinleri de sezona hazır hale getirildi.

ULUSLARARASI STANDARTLAR İÇİN TİTİZ DENETİM

Büyükşehir tarafından kente kazandırılan Mavi Bayraklı plajlarda ise yaz sezonu öncesinde teknik hazırlıklar tamamlandı. Uluslararası çevre ödülü olan Mavi Bayrak kriterlerinin eksiksiz şekilde karşılanması amacıyla yürütülen hazırlıklar kapsamında temizlik, güvenlik, çevre yönetimi ve erişilebilirlik standartları gözden geçirildi.

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından denetlenen plajlar, bu yıl da gerçekleştirilecek değerlendirmeler öncesinde kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçirildi.

MAVİ BAYRAK KAPSAMINDA EKSİKSİZ HAZIRLIK

İzmit Körfezi'ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Kandıra'da bulunan Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda gerçekleştirilen denetimlerde; çevre yönetimi, plaj temizliği, can güvenliği ve sunulan hizmet standartları titizlikle değerlendirildi.

Ayrıca plajlarda görev yapan cankurtaran ekiplerinin yeterliliği, acil müdahale ekipmanlarının durumu ve güvenlik önlemlerinin uygunluğu kontrol edilirken, engelli bireylerin plajlardan rahat ve güvenli şekilde yararlanabilmesine yönelik erişilebilirlik uygulamaları da gözden geçirildi.