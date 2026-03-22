İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen 'Masal Çarşambaları', 17 yıldır çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sürdürülen etkinlikler kapsamında bugüne kadar binlerce çocuk masalların büyülü dünyasıyla tanışarak önemli kazanımlar elde etti.

Çalıkuşu Mahallesi Kilimtepe Parkı içerisinde yer alan Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar; masal okuma, tartışma, yorumlama ve çözüm üretme becerilerini geliştiriyor. Masal Çarşambaları, yıllar içinde ilkokul çağındaki birçok öğrencinin ufkunu genişleterek hayata bakış açılarını olumlu yönde etkiledi.

'İZMİR'İN HAZİNELERİ' İLE RENKLİ BULUŞMA

Etkinliğin son buluşmasında çocuklar, Feray Ünal'ın 'İzmir'in Hazineleri' adlı eseriyle keyifli bir yolculuğa çıktı. Miniklerin masallar eşliğinde kurduğu hayaller ve merak ettikleri soruları yazara iletmeleri kütüphanede neşeli ve renkli anlara sahne oldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Masal Çarşambaları'nın çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, 'Amacımız çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmek; düşünme, sorgulama, okuma, okuduğunu anlama ve kendini ifade edebilme becerilerini güçlendirmek. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Etkinlik ardından Başkan Kınay ve yazar Feray Ünal çocuklarla sohbet etti.