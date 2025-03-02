Kocaeli Büyükşehir’in KOBİS projesi her geçen gün büyüyen filosu ile daha çok vatandaşa ulaşıyor. KOBİS, filosuna 175 yeni bisiklet daha kattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, şehir içi ulaşımda çevre dostu alternatifleri çoğaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2025 yılı itibariyle Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), bisiklet filo sayısını 175 yeni bisiklet ile 710’a çıkardı.

KOCAELİ'NİN EN SEVDİĞİ ULAŞIM ARACI

Kocaeli halkının yoğun ilgi gösterdiği KOBİS, kentin her köşesinde çevre dostu ulaşımın adresi olmaya devam ediyor. 82 istasyon ve 535 bisikletle başlanan bu yolculuk, 710 bisiklete ulaşarak önemli bir kilometre taşına geldi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda çevre dostu seçenekleri artırarak, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu sayede hem trafik yoğunluğu azalıyor hem de şehrin karbon salınımı düşürülüyor.

KONFORLU BİSİKLETLERLE YENİ BİR DENEYİM

Yeni katılan 175 bisiklet, alüminyum alaşımlı siyah jantlar, patlanmaz dolgu lastikler ve yenilenmiş sepetleri ile kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Modern görünümlü seleleri, fren ve vites kollarındaki iyileştirmelerle sürüş keyfi zirveye çıkarken, sürdürülebilir ulaşım anlayışına da katkı sağlıyor. Kocaeli’nin her köşesini bisikletle keşfetmek isteyen vatandaşlar, bu yeniliklerle daha güvenli ve konforlu bir deneyim elde ediyor.

ÇEVRE DOSTU ULAŞIMDA BÜYÜK ADIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOBİS sistemiyle sadece şehir içi ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu bir ulaşım modelini Kocaeli halkına sunuyor. KOBİS, yalnızca bir ulaşım aracı değil, sürdürülebilirliği destekleyen yaşam biçimi olarak da önemli rol oynuyor. Bisikletlerin artmasıyla birlikte Kocaeli’nin temiz ve yeşil bir şehir olarak geleceğe doğru adım atması hız kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu çevreci tutumu ve ulaşım alanındaki yenilikçi yaklaşımı Kocaeli halkı tarafından takdirle karşılanıyor.