İstanbul Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde 'Tohumlu Kitap Ayracı Atölyesi' düzenleyerek, geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Ofisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022 yılında ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde, sıfır atık girişimlerine dikkat çeken ve teşvik eden 'Tohumlu Kitap Ayracı Atölyesi' gerçekleştirdi.

Âtık kağıtların geri dönüştürülerek kullanılabilir hale getirilmesi için Feyzullah Mahalle Evi'nde düzenlenen atölyede katılımcılar, geleneksel yöntemle kâğıt üretimi atölyesinde ürettikleri geri dönüştürülmüş kâğıtları, kurutulmuş çiçekleri kullanarak kitap ayraçlarına dönüştürdüler.

Çalışmada kitap ayraçlarının temel maddesi olarak tohumlu kâğıt kullanıldığı için bu ürünlerin formu bozulmaya başlayınca toprağa gömülerek çiçekler yetişmesine olanak sağlanacak.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRME ÇAĞRISI YAPTILAR

Yetkililer, atölyenin Maltepe Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Proje İş Birliği Protokolü'nün ikinci çalışması olduğunu belirterek, 'Sıfır Atık hareketi sadece atıkların azaltılması değil aynı zamanda tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve kaynakların daha bilinçli kullanılmasıyla sürdürülebilir bir yaşam tarzının benimsenmesini hedefliyor. Bu anlamlı günde sıfır atık ilkelerini benimseyerek dünyamızı korumaya katkıda bulunmak için tüm vatandaşlarımızı harekete geçmeye çağırıyoruz.' diye konuştular.