Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü'nde '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Kendi çorap kuklalarını tasarlayan minikler ardından kendileri için hazırlanan kukla tiyatrosunu izledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü, özel gün ve haftalara yönelik düzenlediği etkinliklerle çocukları sanat ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen programda minikler, hem üretmenin hem de sahne sanatlarının keyfini bir arada yaşadı. Okurlar Vagonu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, eğitmenler eşliğinde kendi çorap kuklalarını tasarlayarak hayal güçlerini ortaya koydu. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan atölye çalışması, çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sundu.

TİYATRONUN BÜYÜLÜ DÜNYASINI KEŞFETTİLER

Minikler çorap kukla tasarımının ardından tiyatronun büyülü dünyasını keşfetmenin heyecanını yaşadı. Kukla yapım atölyesinin ardından çocuklar için özel olarak hazırlanan kukla tiyatrosu sahnelendi. Büyük bir ilgiyle izlenen gösteride minikler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de tiyatronun anlatım gücünü deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

MİNİKLERİN SANATA OLAN İLGİSİ ARTTI

Çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, tiyatronun birleştirici ve eğitici yönünü ön plana çıkardı. Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlenen program, miniklerin sanata olan ilgisini artırırken aynı zamanda özgüvenlerini geliştirmelerine de destek oldu.