Kocaeli'de İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi, ara tatil boyunca çocuklar için yaratıcılığı ve öğrenmeyi teşvik eden çeşitli atölyeler düzenleyerek eğlenceli ve öğretici bir program sunacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi, ara tatil boyunca çocuklara keyifli ve öğretici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 1-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek atölyelerle çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirecek hem de el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacak.

FARKLI YAŞ GRUPLARI

Atölyelerde, çocukların hayal gücünü destekleyen sanat ve tasarım çalışmaları, okuma alışkanlıklarını teşvik eden etkinlikler ve düşünme becerilerini geliştiren interaktif uygulamalar yer alacak. Ramazan Bayramı ve Kütüphane Haftası’na özel olarak planlanan etkinlikler, farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde düzenlendi.

KAYIT YAPTIRILMASI GEREKİYOR

Keçeden bayram şekeri çantası yapımından kitap kahramanı maskesi tasarımına, felsefe atölyesinden müzede okuma saatine kadar pek çok farklı etkinliğin yer aldığı program, ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte katılım sağlayabileceği atölyeler içeriyor. Her etkinlik için kontenjanlar sınırlı olup, katılım için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ

1 Nisan Salı: Keçeden Bayram Şekeri Çantası Atölyesi (4-6 yaş / 7-9 yaş)

2 Nisan Çarşamba: Kitap Kahramanı Maskesi Atölyesi (4-6 yaş) ve Felsefe Atölyesi (6-10 yaş)

3 Nisan Perşembe: Hayalimdeki Kitap Kapağı Atölyesi (4-6 yaş / 7-9 yaş)

4 Nisan Cuma: Müzede Okuma Saati (7-9 yaş / 10-12 yaş)

5-6 Nisan Cumartesi & Pazar: Kitap Ayracı Atölyesi ve Benim Mini Kitabım Atölyesi