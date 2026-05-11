Kocaeli'ye bağlı İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evlerinde eğitim alan öğrencilerin anneleri için düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde veliler müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çınar Çocuk Evlerinden faydalanan öğrencilerin anneleri için Anneler Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi, Canan Dağdeviren Çınar Çocuk Evi, İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi ve Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nde eğitim gören miniklerin anneleri programa yoğun ilgi gösterdi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Programa velilerin yanı sıra İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Neslihan Çakır, İzmit Belediyesi Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü ve Çınar Çocuk Evi öğretmenleri katıldı.

Program kapsamında velilere ikramlarda bulunuldu ardından da Kent Orkestrası eşliğinde müzik dolu keyifli anlar yaşandı.

'ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN'

Yeşilova Çınar Çocuk Evinin bahçesinde yapılan programda konuşan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Neslihan Çakır programa katılan tüm velilere teşekkür ederek Anneler Gününü kutladı.

Neslihan Çakır sözlerinin devamında, 'Tüm annelerimize eğlence dolu güzel bir etkinlik diliyorum' dedi.

BAŞKAN HÜRRİYET'İN SELAMINI İLETTİ

İzmit Belediyesi Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü ise konuşmasına Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ileterek başladı ve 'Programımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki evlatlarımızı hem evde hem de Çınar Çocuk Evlerimizde destekliyorsunuz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' dedi.