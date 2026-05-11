Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, '4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' kapsamında düzenlediği farkındalık etkinliğiyle güvenli çalışma kültürüne dikkat çekti. Programda iş güvenliği bilincinin önemine vurgu yapılırken, eğitimden tiyatro gösterimine kadar birçok içerik çalışanlarda farkındalık oluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Halkevi Gençlik Merkezi'nde düzenlediği program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa belediye yöneticileri, İSG profesyonelleri ve çok sayıda personel katıldı.

Etkinlikte iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanı ve emeği koruyan temel bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin iş sağlığı ve güvenliği alanında yürüttüğü çalışmaların yer aldığı kısa video gösterimi izletildi.

GÜVENLİ ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ ANLATILDI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, iş güvenliği kültürünün kurum açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bayram, güvenli çalışma ortamlarının kurumsal yapının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Alparslan Yılmaz ise 'Neden Güvenli Yönetmeliyiz?' başlıklı sunumunda iş güvenliğinin sadece çalışma sahalarında değil, hayatın her alanında bir bilinç meselesi olduğunu anlattı. Program sonunda Yılmaz'a plaket takdim edildi.

FARKINDALIK SAHNEYE TAŞINDI

Programın ikinci bölümünde sahnelenen 'Tatlı, Öfkeli ve Dikkatli' isimli tiyatro oyunu ise iş sağlığı ve güvenliği konusunu farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Gösteri katılımcılar tarafından büyük beğeni alırken, sahneye katılımcılardan da bir ekip çıkartılarak oyuna dahil edildi.