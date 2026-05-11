Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında 'Yaşamın İçindeyiz Hep Birlikte' temasıyla 'Birlikte Yaşam Şenliği' düzenleyecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kent Konseyi iş birliğinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

'Yaşamın İçindeyiz Hep Birlikte' temasıyla düzenlenecek olan Birlikte Yaşam Şenliği, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplumda farkındalık oluşturmayı, birlik ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte, birbirinden renkli programlar yer alacak. Gün boyunca sahne performansları, oyun grupları, yüz boyama etkinlikleri, empati parkuru ve çeşitli kurum ile sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı stant alanları ziyaretçileri ağırlayacak.

Özellikle empati parkuru ile vatandaşların engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleme fırsatı bulacağı etkinlikte, sosyal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler ve sahne gösterileri ise şenliğe renk katacak.