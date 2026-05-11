Çorum Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların haklarını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazartesi Pazarı'nda yapılan denetimlerde, 'Seç-Al' uygulamasına aykırı hareket ettiği tespit edilen bir sebze-meyve tezgâhına süreli kapatma cezası uygulandı.

ÇORUM (İGFA) - Çorum'da zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçti. Denetim sırasında pazarcı esnafının 'Seçmezsen 100 lira, seçersen 150 lira' şeklindeki ifadeleri, denetleme yapan zabıta ekiplerinin yaka kamerası kayıtlarıyla tespit edildi.

Yapılan incelemelerde ürün seçiminde kısıtlayıcı tutum sergilendiği belirlenirken, bu uygulamanın Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren 'Seç-Al' sistemine aykırı olduğu değerlendirildi.

Bunun üzerine ilgili tezgâha, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında süreli olarak faaliyetten men cezası verildi. Tezgâhın önüne ise 'Bu tezgâh, 'Seç-Al' uygulamasına aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten men edilmiştir' yazılı afiş asılarak satışa kapatıldı.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, uygulamaya aykırı davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtilerek, ihlalin tekrar etmesi halinde ilgili tezgâh hakkında tahsis iptali uygulanacağı ifade edildi.

Çorum Belediyesi tarafından vatandaşların daha güvenli, düzenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Seç-Al' uygulaması, Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda 5 Ocak 2026 tarihinde uygulanmaya başlamıştı. Uygulama kapsamında vatandaşlar, seçilebilir ürünleri kendileri seçerek satın alabiliyor, ürünlerini kontrol edip tartı noktasında tarttırabiliyor.