Bursa Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Hayatımın İlk Kütüphanesi Annem' etkinliği, anneler ve çocukları bir araya getirdi. Duygu dolu anların yaşandığı programda çocuklar annelerini daha yakından tanırken, annelerin çocuklarına yazdığı mektuplar etkinliğe anlam kattı.

BURSA (İGFA) - Toplumun her kesimine yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, anne ve çocuklara yönelik anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Hüdavendigar Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Hayatımın İlk Kütüphanesi Annem' etkinliği, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Annelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı programda duygu dolu anlar yaşanırken, etkinlik aile bağlarının güçlenmesine de katkı sundu. Çocukların anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmesi, kitap sevgisinin küçük yaşta kazanılması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli interaktif çalışmalar ortaya kondu.

Program boyunca çocuklara anneleriyle ilgili sorular yöneltilirken, anneler de çocuklarına duygu ve düşüncelerini anlattıkları mektuplar yazdı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan samimi ve duygusal görüntüler, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

SEVGİLERİNİ YARINLARA NOT DÜŞTÜLER

Etkinliğe katılan anneler, duydukları memnuniyeti dile getirerek Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Çocuklarıyla birlikte güzel bir vakit geçirdiklerini kaydeden katılımcılar, yazdıkları mektupları çocuklarının yıllar sonra açıp okuyabileceği, o günkü duygularını yeniden hissedebileceğini ifade ederek, 'Hayatımın İlk Kütüphanesi Annem' etkinliğinin çok güzel bir proje olduğunu vurguladı. Çocuklar da, etkinliğin annelerini daha yakından tanımalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin sonunda anneler ve çocukları, Anneler Günü'ne özel çiçek takdim edildi.