BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bahar aylarının gelmesiyle birlikte düzenlenen geleneksel köy ve hıdırellez hayırlarında vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor.

Akın, Pazar mesaisinde Karesi ilçesine bağlı Kalaycılar, Turplu, Kocaavşar ve Armutalan mahallelerinde köy hayırlarında hemşehrileriyle bir araya geldi. Mahalle hayırlarında vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Akın, hemşehrilerinin talep ve isteklerini dinledi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akın, Anneler Günü vesilesiyle de mahallelerdeki annelere karanfil dağıttı. Kalaycılar Mahallesi'ndeki hayra Başkan Akın'ın yanı sıra; Vali İsmail Ustaoğlu, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Murat Özer, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve vatandaşlar katıldı.

'BALIKESİR'İMİZİN HER BİR KÖŞESİ AYRI GÜZEL'

Geleneksel hale gelen mahalle hayırlarının toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini söyleyen Başkan Akın, 'Balıkesir'imizin her köşesinde ayrı güzellikler, sahip çıkılması gereken bu güzel gelenekler var. Hem birlik ve beraberliğimizi artıran hem de kültürümüzü en güzel şekilde yansıtmamızı sağlayan bu hayırlarda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmak, o sıcaklığı ve samimiyeti hissetmek inanın çok güzel. Kardeşliğin, beraberliğin ve paylaşmanın yaşatıldığı bu günde mahallelerimizde çok güzel bir gün geçirdik. Balıkesir ailemin gönlüne dokunmak, onların gözlerindeki umudu, mutluluğu görmek benim için çok güzel. Cenab-ı Allah hemşehrilerimizin bu hayırlarını kabul etsin.' ifadelerini kullandı.