Kocaeli Bilim Merkezinden düzenlenecek Gökyüzü Gözlem Gecelerine katılacaklar; gökyüzünün derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi, her yaz döneminde gerçekleştirdiği Gökyüzü Gözlem Geceleri etkinliğine hazırlanıyor.

Toplumda bilimsel kavramları ve yapıları tanıtarak, öğretmeyi ve bu alana olan ilgiyi artırmayı hedefleyen Kocaeli Bilim Merkezi, etkinliklerini devam ettiriyor. Bu kapsamda 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü Kocaeli Bilim Merkezi’nde 18.30-23.30 saatleri arasında “Gökyüzü Gözlem Geceleri” etkinliği gerçekleşecek.

7'DEN 70'E HERKES KATILABİLİR

Her yaş grubundan katılımcıya açık olan Gökyüzü Gözlem Geceleri etkinliğinde yaş sınırı ve kayıt koşulu bulunmuyor. Katılımcılar etkinlikte, gökyüzünün derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarak, gezegenleri ve yıldızları teleskoplarla gözlemleme fırsatı yakalayacak.

Etkinlikte birbirinden atölye etkinlikleri ve eğlenceli aktivitelerin yanı sıra açık Hava Sineması da gerçekleştirilecek. 31 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Wall-e animasyon filmi seyircilerimizle buluşacak.

Ziyaretçiler, planetaryum, sanal gerçeklik ve Hado (Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları) ile gezegenleri ve diğer gök cisimlerini gözlemleyebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde evreni uzayda seyahat eden bir astronot gibi deneyimleyebilecekler. Etkinliğe katılım sağlayan ziyaretçilere çekiliş ile sürpriz hediyeler dağıtılacak.

31 Ağustos tarihinde 18.30-23.30 saatleri arasında Kocaeli Bilim Merkezi önünde gerçekleşecek “Gökyüzü Gözlem Geceleri” etkinliğine katılım için kayıt yaptırmak gerekmiyor.