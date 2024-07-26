Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Vinsan Yerleşkesi’nde oluşturulan Kılavuz Teknoloji Merkezi’nde geleceğin mühendis adaylarına atölye, malzeme ve teknik donanım desteği veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de geleceğin teminatı olan gençlere her fırsatta destek olan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaşam koşullarını iyileştiren ve eğitimlerine büyük katkıda bulunan sayısız çalışmaya imza atarak, tüm Türkiye’ye örnek olacak projeler üretmeye devam ediyor. Akademik kimliğiyle üniversite gençliğini en iyi anlayan isimlerin başında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gençlerden gelen teklifleri her daim değerlendirme kapsamında tutarken, bilim ve teknoloji ile ilgilenen, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan öğrencilerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak yüksek bütçeli projelerini hayata geçirmelerine imkân sağlıyor.

Kocaeli’de eğitim gören öğrencilerin Büyükşehir sayesinde yaşadığı en önemli ayrıcalıklardan biri de Kılavuz Teknoloji Merkezi oldu. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan gençleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Kılavuz Gençlik çatısı altında Vinsan Yerleşkesi’nde oluşturduğu Kılavuz Teknoloji Merkezi Atölyeleri, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi alan öğrencilere yepyeni ufuklar açıyor. Proje kapsamında atölyelerde lise öğrencilerine de malzeme desteği sağlanıyor. İnsansız hava aracı, elektrikli otomobil, roket, su altı aracı, model uydu, drone, hyperloop ve yapay zeka çalışmalarının yürütüldüğü Teknoloji Merkezi’nde üretim yapan genç mühendis adayları ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

1500 ÖĞRENCİYE 4.5 MİLYON TL’LİK DESTEK

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilişim, elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine büyük katkıda bulunan Kılavuz Teknoloji Atölyelerinde üniversitelerin teknoloji takımlarını oluşturan genç mühendis adaylarına projelerini geliştirmek için teknik donanım altyapısı, malzeme desteği, fiziki mekân, 3D yazıcı ve lojistik imkânlar sunuluyor. 2023-2024 sezonunda malzeme desteği için 180 takımın başvuruda bulunduğu Kılavuz Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen sunum ve yarışmaların ardından 86 teknoloji takımı ve 1500 öğrenciye yaklaşık 4 milyon 457 bin 768 TL’lik malzeme desteği verildi. Ayrıca Vinsan Yerleşkesi’nde bulunan 3 binadaki 17 atölyede 23 teknoloji takımına çalışma imkânı sağlanıyor.

Kılavuz Teknoloji Atölyeleri üniversitelerden bağımsız olarak 12 ay hizmet veriyor. Her gün 08.30-22.00 saatleri arasında aktif olan atölyeler yarışma takvimlerine göre 24 saat boyunca açık tutulabiliyor. Sağladığı imkânlardan dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür eden genç mühendis adayları yarışmaya hazırlandıkları süre boyunca bu atölyelerde çalışarak projelerini geliştiriyor. Üniversitelerin teknoloji takımları daha çok yazılım, elektronik ve haberleşme, makina, elektrik-elektronik, mekatronik, endüstri, metalürji ve malzeme mühendisliği öğrencilerinden oluşuyor. Aylarca bu atölyelerde projeleri üzerine çalışan mühendislik öğrencileri ürettikleri projeler sayesinde Türkiye’nin önemli kuruluşlarında istihdam edilerek yeni takımlara kendi tecrübelerini aktarıyor.

KOCAELİ’Yİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYORLAR

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ahmet İlkanoğlu ise, “Türkmekatronik Elektrikli Araç Takımı’nın kaptanıyım. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına yıllardır katılmaktayız. Bu süreçte birden fazla elektrikli aracımızla pistlerde boy gösterdik. Okulumuzu ve şehrimizi başarılı bir şekilde temsil ediyoruz. Birden fazla destek görmekteyiz. Atölye desteği, malzeme tedariği ve lojistik gibi desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ederiz” dedi.

TEKNOFEST’TE İLKLERİ BAŞARDILAR

Kılavuz Cici Kuş RC Takımı’nın kaptanı Yusuf Uçan da, “Ekibimizi 2023 yılında TEKNOFEST Savaşan İHA kategorisine katılmak için kurduk. Aynı yıl katıldığımız yarışmada kamikaze görevini ilk kez başaran takımlardan biri olduk. Bu yıl tekrar katılmaya karar verdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bize malzeme, ulaşım ve havacılık alanında çok önemli olan pist desteği gibi birçok imkân sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne her geçen yıl artan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.