Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda elektronik cihaz, silah, mühimmat, alkollü içki, tütün, makaron, sigara, oto yedek parçası, kazı malzemesi, tarihi eser, bijuteri malzemesi, dondurulmuş yiyecek, tapu, senet ve çek ele geçirildi.Selçuk GEZER / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda önemli başarılara imza attı. Operasyonlarda çok sayıda elektronik cihaz, silah, mühimmat, alkollü içki, tütün, makaron, sigara, oto yedek parçası, kazı malzemesi, tarihi eser, bijuteri malzemesi, dondurulmuş yiyecek, tapu, senet ve çek ele geçirildi.

HANGİ MALLAR ELE GEÇİRİLDİ?

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Kısım Amirliği tarafından 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen mallar şunlardır: 1871 adet elektronik cihaz, 23 adet tabanca, 1261 adet mühimmat/fişek, 13 adet av tüfeği, 2 bin 555 litre kaçak alkollü içki, 217 kg. kaçak tütün, 1 milyon 791 bin 740 adet makaron, 4 adet sigara sarma makinesi, 41 bin 159 adet sigara, 700 adet TAPDK bandrolü, 9 bin 200 adet elektronik sigara, 312 adet kaçak oto yedek parçası, 53 adet kaçak kazı malzemesi, 1312 adet eski tarihi eser/sikke, 8 bin 96 adet kaçak bijuteri malzemesi, 43 adet kaçak dondurulmuş yiyecek, 53 adet tapu,senet ve çek

Ele geçirilen mallarla ilgili (79) şüpheli şahsa yönelik adli işlem yapıldı.