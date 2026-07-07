İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası'nda ilçe merkezlerindeki cadde ve sokaklardan köy ve üretim yollarına kadar ulaşım ağını yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki ana arterlerin yanı sıra çevre ilçelerin merkezlerinde ve üretim yollarında yürüttüğü yenileme çalışmalarına hız verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, İzmir'in üretim merkezi Küçük Menderes Havzası'nda gerçekleştirdiği saha incelemelerinin ardından, öncelikli ihtiyaçların bulunduğu noktalarda çalışmalar hızla planlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, havzada devam eden çalışmalarını sürdürürken Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yerinde tespit ederek talimat verdiği noktalarda da eş zamanlı olarak çalışmalara başladı.

Planlamalar doğrultusunda ilçe merkezlerindeki cadde ve sokaklardan köy ve üretim yollarına kadar uzanan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam edecek.

KÜÇÜK MENDERES'TE 3 AYDA 16 KİLOMETRE YOL YENİLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çalışan İZBETON ekipleri, son üç ayda Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Tire ve Selçuk'ta toplam 16 kilometrelik yola karşılık gelen 40 bin 544 ton asfalt serimi ile 15 bin metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ayrıca 19 bin 834 ton asfalt yaması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası'nda ilçe merkezleri, köy yolları ve üretim yollarındaki yenileme çalışmalarını yaz boyunca yoğunlaştırarak sürdürecek.