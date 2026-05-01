Bursa'da Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Parlamenter Münazara Etkinliği', lise öğrencilerinin katıldığı final programıyla tamamlandı. Etkinlikte gençler, fikirlerini özgürce savunarak yeteneklerini ortaya koydu.
BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda lise öğrencileri arasında düzenlenen 'Parlamenter Münazara' etkinliğinde final yapıldı. Yoğun katılımın sağlandığı programda öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı.
Eleştirel düşünme, etkili iletişim ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlikte finalist takımlar, belirlenen konular üzerine parlamenter münazara formatında görüşlerini savundu.
Öğrenciler, fikirlerini savunurken sergiledikleri özgüven ve hitabet becerileriyle dikkat çekti.
Öğrencilerin heyecanına ortak olan Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun program sonunda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.