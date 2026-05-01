İpsala'da üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek ve gençlerin istihdam yolunu açacak tarihi bir adıma imza atıldı. İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile İpsala Meslek Yüksekokulu, ilçenin hem ekonomik hem de akademik geleceğini birleştiren bir protokol ile güçlerini birleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda arasında imzalanan iş birliği protokolü ile öğrenciler için OSB'nin kapıları ardına kadar açıldı. Protokol sayesinde öğrenciler sadece staj yapmakla kalmayacak, mezuniyet sonrası iş garantisine de bir adım daha yaklaşacak.

Bölge ekonomisinin parlayan yıldızı İpsala OSB ile akademik bilgi birikiminin merkezi İpsala MYO arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık kuruldu. Kaymakamlık makamında gerçekleşen imza töreniyle, ilçedeki nitelikli iş gücü ihtiyacının yerel kaynaklarla karşılanması hedefleniyor.

ÖĞRENCİLERE STAJ, MEZUNLARA İŞ İMKÂNI

İmzalanan protokol kapsamında; İpsala MYO öğrencilerinin teorik bilgilerini İpsala OSB bünyesindeki modern işletmelerde staj ve atölye çalışmalarıyla pratiğe dökme şansı bulacağı, öğrencilerin mezuniyet sonrasında OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda öncelikli olarak istihdam edilmesi için zemin oluşturulacağı kaydedildi. İmza töreninde konuşan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, sanayinin yetişmiş eleman ihtiyacının önemine vurgu yaparak, bu iş birliğinin ilçenin üretim kapasitesini artıracağını belirtti.