KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kurban Bayramı arifesinde, mezarlıkları ziyaret eden ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı.

Kurban Bayramı arifesinde vefat eden yakınlarını ziyaret eden ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, Çayırovalı hemşehrilerine taziye dileklerini iletti ve Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ayrıca Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de kabir ziyareti yapan ilçe sakinlerine ikramlar hediye etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Bayram öncesi mezarlık ziyaretinde bulunarak, büyük Çayırova ailemizden ebediyete irtihal etmiş olanlarımızın kıymetli yakınlarına sabırlar diledik. Rabbim, merhum ve merhumelerimize gani gani rahmet eylesin inşallah' açıklamalarında bulundu.