Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Teleferik A.Ş. ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlediği 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ Etabı, muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Uludağ'da kış sporlarına yakışır bir atmosferde gerçekleştirilen turnuvada; kadınlar ve erkekler kategorilerinde Fransa, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Moldova ve Türkiye'den toplam 19 takım ile 100 sporcu mücadele etti. Soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen sporcuların sahadaki performansı izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, tribünlerde de büyük bir coşku hakimdi.

Bursa Uludağ 2. Oteller Bölgesi'nde, Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde oynanan final müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu. Erkekler kategorisinde Polonya birinci, Fransa ikinci, Türkiye üçüncü sırada yer alırken; kadınlar kategorisinde Türkiye birincilik ve üçüncülük, Moldova ise ikincilik başarısı elde etti.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenin ardından Başkan Aydın ve katılımcılar, kar üzerinde oynanan gösteri maçıyla etkinliğe renk kattı.

'TURNUVA ULUDAĞ'A YAKIŞIR ŞEKİLDE GEÇTİ'

Uludağ'da 3 gün boyunca kar voleybolu heyecanı yaşandığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Organizasyon 6 ülkeden 19 takım takımın katılımıyla kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirildi. Finale yakışır bir kar yağışı var. Osmangazi Belediyesi, Bursa Teleferik A.Ş. ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen turnuvaya destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah her yıl Mart ayı sonunda bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Diğer ülkelerden gelen sporculara da teşekkür ediyorum. 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ Etabı, Uludağ'a yakışır şekilde geçti.'

Turnuvaya katılan sporcular ise, 'Böyle bir turnuvaya katıldığımız için çok mutluyuz. Organizasyonu düzenleyen Osmangazi Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz' diye konuştu.