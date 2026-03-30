Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Atık Günü programında öğrenciler ile bir araya geldi. 'Hepiniz çevre kahramanlarısınız' sözleri ile öğrencilere seslenen Başkan Büyükakın, 'Yaptığınız işi sakın küçümsemeyin. Bu işte en büyük partnerimiz sizsiniz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Atık Günü dolayısı ile bir program düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, daire başkanları, oda ve dernek başkanları ile öğrenciler katıldı. Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, program öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerinin, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı 'Atıktan Sanata' isimli sergiyi gezdi.

'BU ŞEHİR SİZİNLE GURUR DUYUYOR'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Başkan Büyükakın, öğrencileri 'Çevre kahramanları' olarak selamladı. Konuşmasını öğrenciler ile karşılıklı sohbet şeklinde sürdüren Başkan Büyükakın, 'Çevre bilincini, sıfır atık bilincini en iyi sizler sahiplendiniz. Tebrik ederim, her biriniz çevre kahramanısınız. Siz bu kentin genelinde 6.5 ton elektronik atık topladınız. Bu şehir sizinle gurur duyuyor. Son 7 yılda okulda topladığınız geri dönüşüm kağıtlarla 5,5 milyon ağacı kurtardınız. Evden her pili getirdiğinizde, kullanmadığınız tablet veya cep telefonunun plastiklerini ayrıştırdığınızda, plastik atıklardan 3 milyon varil petrolden tasarruf etmiş olduk' bilgilerini verdi.

'YAPTIĞINIZ İŞ ÇOK KIYMETLİ'

Dünyanın son yıllarda hızlı bir tüketim sürecine girdiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Dünya kaynaklarını tasarruflu kullanmak zorundayız. İnsanlar, 1 yılda tüketmesi gereken kaynakları sadece 7 ayda tüketmeye başladı. Bu ne demek? Sizlerin geleceğinizden çalmak demek. Eğer çevre bilinci ile yaşamazsak dünyanın geleceğini yok etmiş oluruz. Bu nedenle bu şehir sizinle gurur duyuyor. Yaptığınız işi sakın küçümsemeyin. Ve unutmayın ki, bu işte en büyük partnerimiz sizsiniz. Sizden daha iyisini yapan olmaz. Dünyanın geleceğini en iyi siz koruyacaksınız' ifadelerini kullandı.

EN İYİ OKULLARA ÖDÜLLER VERİLDİ

Vali İlhami Aktaş da çevre bilincinin önemine değinerek 'Siz öğrencilerin geri kazanım bilinci büyük katkı sağladı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Atık oluşmadan çözümler üretmek, sorunların önüne geçecektir. Umarım dünyanın daha temiz kalmasına katkı sunarsınız' dedi. Konuşmaların ardından, Kocaeli genelinde düzenlenen okullar arası elektronik atık toplama kampanyasında birinci olan Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi, Darıca Darıca Halide Edip İlkokulu, Derince Çenesuyu İlkokulu, Gölcük Ortaokulu, İzmit 28 Haziran İlkokulu, Kartepe Dumlupınar İlkokulu ve Körfez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin ödüllerini Vali Aktaş ile Başkan Büyükakın takdim etti.

FARKINDALIK ARTIRILDI

Programın devamında öğrenciler, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu'nun çevre temalı koro dinletisini, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ve Kocaeli Bölge Tiyatrosu oyuncularının 'Çöpe Hiç At, Sıfır Olsun' adlı tiyatro oyununu izleyerek hem eğlendi hem de öğrendi.