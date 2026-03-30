Yetkin Albert'in kaleme aldığı 'Mucit Jery', tiyatro uyarlamasıyla büyük ilgi gördü; birçok şehirde biletler kısa sürede tükendi.

ANKARA (İGFA) - Uluslararası genç ve çocuk edebiyatı yazarı Yetkin Albert'in bilim ve teknoloji temalı eseri 'Mucit Jery', tiyatro sahnesine uyarlanarak izleyiciyle buluştu.

Özellikle çocuklar ve gençlere hitap eden oyun, kitap olarak yakaladığı başarının ardından sahnede de yoğun ilgi görüyor. Eserin tiyatroya uyarlama sürecinde metnin özgün yapısının korunmasına özen gösterildi. Bilim, üretkenlik ve keşfetme duygusu gibi temel temalar sahne diliyle yeniden yorumlanırken, çocuklara hitap eden anlatım yapısı da muhafaza edildi.

Uyarlamanın senaryo çalışması Ersin Metin Önal tarafından hazırlanırken, hikâyenin karakterleri ve olay örgüsü sahneye uygun şekilde yeniden kurgulandı. Görsel anlatım, sahne tasarımı ve diyaloglarla desteklenen oyun, izleyicinin aktif katılımını sağlayan bir yapıya dönüştürüldü. Türkiye'nin birçok ilinde sahnelenen oyun, ilk gösterimlerinden itibaren yoğun ilgiyle karşılandı.

Salonların büyük oranda dolduğu, bazı şehirlerde ise ek seans taleplerinin oluştuğu belirtildi. Özellikle aileler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yapım, çocuklara yönelik kültürel etkinlikler arasında öne çıkıyor. 'Mucit Jery', yalnızca bir sahne performansı olmanın ötesinde eğitici yönüyle de dikkat çekiyor. Bilim ve teknolojiyi eğlenceli bir anlatımla sunan eser; çocukların merak duygusunu artırmayı, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve üretken düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Eserin yazarı Yetkin Albert, tiyatro uyarlamasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, çocuklara bilimi sevdirme hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti. Hikâyenin sahneye taşınmasının bu amacın doğru bir karşılık bulduğunu gösterdiğini vurgulayan Albert, oyunun gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yoğun talep nedeniyle oyunun Türkiye genelinde yeni şehirlerde sahnelenmeye devam edeceği ve turne programının genişletileceği kaydedildi.