Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçedeki okullarda afet farkındalık eğitimi veren Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), bu kez ilçedeki öğretmenlere eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Yaklaşık 4 yıl önce kurulan ve asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde de görev yapan Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), o günden bu yana ilçenin tüm kesimlerini afetlere karşı bilinçlendirmek için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bu doğrultuda yaklaşık bir aydır Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Çayırova’daki okullarda ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ veren ÇAK-TİM, son olarak ilçedeki ortaokullarda görev yapan öğretmenlere eğitim verdi. ÇAK-TİM Lideri Hüseyin Narman tarafından verilen eğitimlerde, öğretmenlere afetlere karşı hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.

AFETLERE KARŞI BİLİNÇLİ NESİL

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ne Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir de katılım sağlarken, Çayırova’da görev yapan öğretmenler programa büyük bir ilgi gösterdi. Eğitimde konuşan ÇAK-TİM Lideri Narman, öğretmenlerin çocuklar için ne kadar büyük bir rol model olduğundan söz etti ve afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve güçlü bireyler yetiştirmek için öğretmenlerin çok önemli bir görevi olduğunun altını çizdi. Çayırova Belediyesi’nden eğitime ilişkin yapılan duyuruda, “Afetler, hazırlıklı olmayı gerektiren zor zamanlardır. Bu bilinçle, ÇAK-TİM ekibimiz, ilçemizdeki ortaokul öğretmenlerine afet farkındalık eğitimi verdi” denildi.