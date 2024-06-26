Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin harcama birimlerinde görevli bütçe sorumlularına “Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci ve Stratejik Plan İlişkisi” eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği hizmetlerle vatandaşların yaşamına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle Büyükşehir personelinin gelişimine katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde harcama birimlerinde görevli bütçe sorumlularına yönelik Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu tarafından “Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci ve Stratejik Plan İlişkisi” eğitimi Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

BİRÇOK ÖNEMLİ KONUYA DEĞİNİLDİ

Eğitim kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında stratejik yönetim anlayışı ile birlikte performans esaslı bütçelemenin önemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında bütçe tanımı ve genel ilkeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen 2025-2027 bütçe dönemine ait Bütçe Hazırlama Rehberinde öne çıkan ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Bütçe kodlama sistemi olan Analitik Bütçe Sınıflandırması, Harcama birimlerinin gider bütçe tekliflerini hazırlarken doldurması gereken cetveller ve Personel ve SGK giderleri hesaplamalarına ait yöntemler gibi konular üzerinde durulmuştur.

Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir’de ve ilçe belediyelerinde bütçenin etkin kullanılması, yıl boyunca dengeli ve sürdürülebilir bir bütçe yönetimini sağlamak amacıyla; Bütçe Sorumluları ve Ön Muhasebe Personellerine “Gider Bütçesinin Harcanmasında Uyulması Gereken Kurallar Eğitimi” ile Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlilerine “Mahalli İdarelerde Kamu Mali Yönetimi Eğitimi” verilmeye devam edilecek.