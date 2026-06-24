Türkiye'de mesleki eğitim ile sanayi iş birliğinin başarılı örnekleri arasında gösterilen GEBKİM Modeli, 23 Haziran'da düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna tanıtıldı. GEBKİM OSB ve GEBKİM Vakfı tarafından geliştirilen model; eğitim, üretim ve istihdam süreçlerini aynı çatı altında buluşturarak öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle buluşmasını sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de hayata geçirilen GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi modeli, eğitim ile sanayinin aynı hedef doğrultusunda buluştuğu örnek projelerden biri olarak tanıtıldı. Sanayi, eğitim ve vakıf iş birliğiyle oluşturulan modelde; öğrencilerin sektöre hazır yetiştirilmesi, istihdam odaklı eğitim ve okul-sanayi entegrasyonu ele alındı.

GEBKİM'de düzenlenen tanıtım programına; Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğrul Şevket Aksoy, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, eğitimciler, sanayiciler ve öğrenciler katıldı.

'BURADA YAPTIĞIMIZ EN DEĞERLİ İŞ EĞİTİM OLDU'

Programda konuşan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, sanayi bölgesinin kuruluş sürecinden bugüne uzanan dönüşümü anlattı. Yıllar önce bölgenin taşlık ve dağlık bir alan olduğunu belirten Aracı, 'Fabrikaları kurduk, altyapılarımızı oluşturduk. Ama bence burada yaptığımız en değerli iş eğitime verdiğimiz katkı oldu. Bu okuldan mezun olup bugün organize sanayi bölgemizde çalışan gençlerimizi görmek bize gurur veriyor' dedi.

Aracı, eğitime yapılan yatırımların geleceğin insan kaynağını oluşturduğunu belirterek GEBKİM Modeli'nin büyümeye devam edeceğini ifade etti.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ise mesleki eğitimin ülkenin kalkınması açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Meslek liselerine yönelik olumsuz algıların değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre mesleklere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'de mesleki eğitim oranının yüzde 36 seviyesinde olduğunu aktaran Aydın, bu oranın Kocaeli'de yüzde 47'ye, Dilovası'nda ise yüzde 67'ye ulaştığını belirtti.

Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğrul Şevket Aksoy da GEBKİM Modeli'nin ülke genelinde yaygınlaştırılması gereken bir örnek olduğunu söyledi. Sanayinin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Vali Yardımcısı Aksoy, 'İstihdam demek iş, aş, gelir ve mutluluk demektir. Eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

129 ÖĞRENCİDEN 500 ÖĞRENCİYE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Çetin, GEBKİM'in dönüşüm hikâyesine dikkat çekerek, okulun geçmişte dezavantajlı bir konumda olduğunu belirtti. 2017 yılında yaklaşık 129 öğrencisi bulunan okulun, yapılan iş birliği ve yatırımların ardından bugün 500 öğrencili, Türkiye'ye örnek gösterilen bir mesleki eğitim kurumuna dönüştüğünü ifade eden Çetin, fiziki altyapının yenilendiğini, yeni laboratuvar ve üretim alanlarının kurulduğunu söyledi.

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlknur Bolu ise öğrencilerin yalnızca mezun edilmediğini, üretime ve istihdama hazır bireyler olarak yetiştirildiğini belirtti.

GEBKİM Modeli'nin merkezinde doğrudan istihdam hedefi bulunuyor. Öğrenciler son sınıfta haftanın üç günü organize sanayi bölgesindeki firmalarda uzun dönem staj yaparak üretim süreçlerini, iş güvenliği kültürünü ve sanayi disiplinini sahada öğreniyor. Geliştirilen GEB-LINK sistemi ile mezunlar ve firmalar dijital ortamda buluşturulurken, insan kaynağı süreçlerinin daha etkin yönetilmesi hedefleniyor.